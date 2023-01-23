『TACVASEN 作業ジャンパー マルチポケット オーバー ストリート ワークウェア メンズ モッズコート レジャー 防寒ブルゾン カッコイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 46分に出品され03月16日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TACVASEN 作業ジャンパー マルチポケット オーバー ストリート ワークウェア メンズ モッズコート レジャー 防寒ブルゾン カッコイ



【商品説明】

・【主な素材】コットン【ご注意】サイズ選択欄は日本サイズで、ご購入前にサイズ表をご参照ください。

・【暖かい提示】?画像撮影時の状況や、PC画面上での環境等により、多少色合いが異なって見える場合がございます。?素材の特性と測定方法の違いによって、誤差は1-3CMの可能性があります。実際のサイズは実物に準じてください。?生地を織る際に糸の継ぎ目や多少のほつれ等が生じる場合がございますが、品質上の問題ではございません。ご了承の上お買い求めくださいませ。

・【設計1】?クラシックな立ち襟のデザインです。?袖口:リブのデザインを採用します。防風、防寒、ファッション、保温。?マルチポケット:31：七つ（胸スナ



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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