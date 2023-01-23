『WINTECH CDラジカセ CDR-YS1 ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 03時 09分に出品され03月23日 03時 09分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WINTECH CDラジカセ CDR-YS1 ホワイト



【商品説明】

・2電源対応：AC100V/単2乾電池6本使用（別売）

・CD再生/カセット再生・録音/AMラジオ/FMラジオ

・ヘッドフォン端子搭載

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・外部音声入力（AUXIN)端子搭載

・音声出力：1.5W×2



【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 1.87 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。