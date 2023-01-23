『WINTECH CDラジカセ CDR-YS1 ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 03時 09分に出品され03月23日 03時 09分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WINTECH CDラジカセ CDR-YS1 ホワイト
【商品説明】
・2電源対応：AC100V/単2乾電池6本使用（別売）
・CD再生/カセット再生・録音/AMラジオ/FMラジオ
・ヘッドフォン端子搭載
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・外部音声入力（AUXIN)端子搭載
・音声出力：1.5W×2
【サイズ】
高さ : 15.60 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 1.87 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Divoom Timebox Evo ポータブルBluetoothスピーカー 音楽再生/強化された低音/時計付き/ピクセルアート/多機能使用
¥ 7842
東芝 防水CDラジオ（ホワイト）TOSHIBA TY-CB100-W
¥ 7841
アズマ CDラジカセ CD-M55
¥ 7841
ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-P36 : FM/AM/ワイドFM対応 横置き型 ブラック ICF-P36 B
¥ 7841
Mirkit Waterproof Baofeng Radio UV-9R PlusMK1 (UV-82 3rd gen) 8 Watt Max Power 2023 VHF/UHF 144-148/420-450mhz Ham Radio Handheld ＆ 2200mAh Baofeng B
¥ 7840
UngSung 8/3インチx24T アンテナスタッドマウント PL-259コネクター 15フィート同軸 RG58A/Uケーブル付き
¥ 7840
Elook カセットAUXアダプタ 3.5mmユニバーサルオーディオケーブルテープアダプター 自動車、電話、MP3など用 ブラック。＿並行輸入品
¥ 7840
Speaker Mic with Reinforced Cable for Motorola Radios XPR3300 XPR3500 XPR3300e XPR3500e XPR 3300 3500 3300e 3500e， Noise Reduction Remote Shoulder Mic
¥ 7840
300ワット 2ウェイクロスオーバー - (2パック) パッシブカーオーディオスピーカー ツイーター 中高 CRX-203
¥ 7840
1-6L/ 分 酸素発生器 酸素濃縮器 BOSWELL 酸素高性能モデル 安全老人用 携帯便利 家庭用 混合正方形カセットテープ マシンレコーダー ゴ＿並行輸入品
¥ 7840
WINTECH CDクロックラジオ(FMワイドバンド対応) ホワイト デュアルアラーム機能搭載 CDC-220
¥ 7840
beyerdynamic HSP 321 片耳ヘッドセット エレクトレットコンデンサーマイク付き 3.5mm TRRS (HSP321d2)
¥ 7840
abcGoodefg Rapid Charger for Motorola APX6000 APX6000XE APX8000 APX8000XE Radios PMPN4174A PMPN4174 Motorola Charger Single Unit Desktop Charger Repla
¥ 7840
HYSHIKRA VHF Marine Antenna， 156-163Mhz Rubber Boat Antenna with 5M/16.4ft RG58 Cable and L Shape Fender Bracket for Uniden Icom Yaesu Cobra Midland R
¥ 7840
Fumei ミリタリー スロートマイク 目立たない アコースティックチューブ イヤホン タクティカル FBIスタイル ヘッドセット フィンガーPTT付き Baofeng Kenwood T
¥ 7840
DEWALT DXFRSSV1 ヘッドセット DXFRS300 DXFRS800 トランシーバー 双方向無線 2.5mm イヤホンジャック
¥ 7840
Rugged IMSA Helmet Kit Headset for Racing Radios Communications Electronics - Features 4C M101 Mic Flex Boom 1/8 Ear Bud Jack (IH-2-OCH-ADPT)
¥ 7840
Radtel RT-10 Mini Two Way Radio Rechargeable Portable Kids Walkie Talkie， for Outdoor Camping Hiking Hunting Gift (2 Pack)
¥ 7840
落札価格7845円
316 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！