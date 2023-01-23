『EURPMASK ヘッドホンスタンド RGB対応 USBハブ 2ポート 滑り止めパッド付き ヘッドホンフック 2台掛け 卓上 クランプ式 2【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 18時 21分に出品され04月27日 18時 21分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EURPMASK ヘッドホンスタンド RGB対応 USBハブ 2ポート 滑り止めパッド付き ヘッドホンフック 2台掛け 卓上 クランプ式 2



【商品説明】

・【RGBライトが切替可能】RGBライト機能を搭載し、いつも自由に変換できて、カラーモード（自動変換）、呼吸モード（単色変更）、赤色ライト点滅、白色ライト（照明用）、カラー流れモード、マルチカラーサイクルという6モードがあります。電源アダプタやUSBケーブルで接続し、台座のスイッチボタンを長押しして点灯/消灯し、短く押してライトモードを切り替えます。

・【USBハブ3.0】データ伝送ケーブルでパソコンに接続すれば台座がUSBハブに早変わり。本体の台座にはAUX端子が装備されており、7.1サラウンドサウンドを適用し、ヘッドホンを接続してパソコンで再生した音楽を聴くこともできます。電源アダプターに接続



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 30.10 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。