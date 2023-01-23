『漁村女性グループめばる 海の恵 ごまだし アジ 200g (2個)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 19時 05分に出品され03月31日 19時 05分に終了予定です。即決価格は7,845円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

漁村女性グループめばる 海の恵 ごまだし アジ 200g (2個)



【商品説明】

・内容量:200g

・原材料:あじ・醤油(大豆小麦含む)・ごま・みりん・砂糖・調味料(アミノ酸等)・甘味料(甘草)・カラメル色素



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。