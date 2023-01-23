『東京メタル工業 デスクライト LED4.5W 白 AM-9017WHZ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 51分に出品され03月08日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

東京メタル工業 デスクライト LED4.5W 白 AM-9017WHZ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.70 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 58.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。