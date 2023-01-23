『zepan Oclean X10 電動歯ブラシ 「AIで歯磨きが“見える”」 音波歯ブラシ 電動はぶらし 壁掛け 5種類モード 替えブラシ2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 16時 42分に出品され03月21日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
zepan Oclean X10 電動歯ブラシ 「AIで歯磨きが“見える”」 音波歯ブラシ 電動はぶらし 壁掛け 5種類モード 替えブラシ2
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
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