『キャンプセブン リュックサック HIKE DAYPACK ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 30分に出品され03月15日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

キャンプセブン リュックサック HIKE DAYPACK ブラック



【商品説明】

・タテ44cmxヨコ27cmxマチ15cm

・フック付き

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:9(外側6/内側3)

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:510g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ キャンプセブン

リュックサック

HIKE

DAYPACK

ブラック