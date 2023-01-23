『キャンプセブン リュックサック HIKE DAYPACK ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 30分に出品され03月15日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャンプセブン リュックサック HIKE DAYPACK ブラック
【商品説明】
・タテ44cmxヨコ27cmxマチ15cm
・フック付き
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:9(外側6/内側3)
・収納可能サイズ: 21-30L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:510g
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
485 入札履歴
終了
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