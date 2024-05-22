『arena(アリーナ) 水泳用 スイムフィン FAR-6927 BLK(ブラック) M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 06時 54分に出品され03月13日 06時 54分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「arena(アリーナ)」より引用"
【商品名】
arena(アリーナ) 水泳用 スイムフィン FAR-6927 BLK(ブラック) M
【商品説明】
・M(25.0-26.5cm)
・ML(27.0-28.0cm)
・S(22.5-24.5cm)
・XS(20.0-22.0cm)
・カラー : ブラック
・生産国:中国
・素材:シリコーン
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 45.50 cm
重量 : 930.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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359 入札履歴
終了
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