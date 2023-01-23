『犬用リードフック ボーンAカラー・ピンク(桃色) LFP-DG115【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 37分に出品され03月20日 15時 37分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
犬用リードフック ボーンAカラー・ピンク(桃色) LFP-DG115
【商品説明】
・※小中大、全型犬対応です。
・取付用ネジとカールプラグが付属しています。
・本 体：ステンレス
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 10.30 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
754 入札履歴
終了
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