『犬用リードフック ボーンAカラー・ピンク(桃色) LFP-DG115【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 37分に出品され03月20日 15時 37分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

犬用リードフック ボーンAカラー・ピンク(桃色) LFP-DG115



【商品説明】

・※小中大、全型犬対応です。

・取付用ネジとカールプラグが付属しています。

・本 体：ステンレス



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 10.30 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。