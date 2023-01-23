『SteelSeries ゲーミングマウス 有線 超軽量 IP54規格 防水 防塵 SuperMeshケーブル 3ゾーンRGBイルミネーション【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 21時 06分に出品され05月03日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SteelSeries ゲーミングマウス 有線 超軽量 IP54規格 防水 防塵 SuperMeshケーブル 3ゾーンRGBイルミネーション
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
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終了
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