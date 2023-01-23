『SteelSeries ゲーミングマウス 有線 超軽量 IP54規格 防水 防塵 SuperMeshケーブル 3ゾーンRGBイルミネーション【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 21時 06分に出品され05月03日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SteelSeries ゲーミングマウス 有線 超軽量 IP54規格 防水 防塵 SuperMeshケーブル 3ゾーンRGBイルミネーション



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。