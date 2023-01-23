『グリーンマックス Nゲージ 都営地下鉄5000形 更新車・新塗装 増結用先頭車2両セット 動力無し 30392 鉄道模型 電車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 10分に出品され03月23日 01時 10分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他鉄道模型

【商品名】

グリーンマックス Nゲージ 都営地下鉄5000形 更新車・新塗装 増結用先頭車2両セット 動力無し 30392 鉄道模型 電車



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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