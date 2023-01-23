『333 Productsダイナミックマイク ガイコツ型 シルバー 収納袋 5mキャノン(XLR)ケーブル付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 58分に出品され03月22日 16時 58分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

333 Productsダイナミックマイク ガイコツ型 シルバー 収納袋 5mキャノン(XLR)ケーブル付き



【商品説明】

・80sロックのようなレトロなガイコツ型マイクで、雰囲気抜群！

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・周波数特性：40Hz ~ 12KHz 感度：-53±3dB

・幅56 × 高190 × 奥行68mm



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。