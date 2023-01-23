『EASTBOY(イーストボーイ) スクエアリュック 28L EBY20 ロイヤルパープル 74【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 12時 19分に出品され04月27日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EASTBOY(イーストボーイ) スクエアリュック 28L EBY20 ロイヤルパープル 74



【商品説明】

・サイズ/(本体)約33×48×18cm (容量)28L

・ポケット/外側ポケット：メッシュポケット×2／ファスナーポケット×1 内側ポケット：オープンポケット×2／ファスナーポケット×1／クッションパッド入りA4サイズポケット×1

・生産国/中国

・留め具の種類: ファスナー

・素材/ポリエステル

・表地: ポリエステル

・重さ/約900g

CMR-X099F798GT

【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 47.80 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。