『トーラ リュック リップナイロン/カウレザーリュック レディース 11794-DBR DBR(ダークブラウン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 14時 50分に出品され04月25日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーラ リュック リップナイロン/カウレザーリュック レディース 11794-DBR DBR(ダークブラウン)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 43.70 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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