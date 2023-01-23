『トーラ リュック コンビリップナイロン/カウレザーリュック レディース 11828-GBE GBE(グレーベージュ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 08時 29分に出品され03月26日 08時 29分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーラ リュック コンビリップナイロン/カウレザーリュック レディース 11828-GBE GBE(グレーベージュ)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 37.40 cm

奥行 : 41.70 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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