『QUAKYSENSE(クエーキーセンス) WILLOW 半袖ラッシュガード (Mサイズ， ブラック)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 09時 28分に出品され03月29日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

QUAKYSENSE(クエーキーセンス) WILLOW 半袖ラッシュガード (Mサイズ， ブラック)



【商品説明】

・QUAKYSENSE（クエーキーセンス）の半袖ラッシュガード。

・伸縮性にすぐれ、優しくフィットする柔らかいＵＶカット加工済み素材を使用

・品番：24WS ・定価：￥8，470

・強い日差しから肌を守り、ウエットスーツのインナーとしても使用可能です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。