『15%OFF 野球 ヤナセ 硬式 木製バット Yバットトレーニングバット 複合バット 芯合竹 打球部メイプル セミトップバランス ラミバット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 32分に出品され03月30日 17時 32分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
15%OFF 野球 ヤナセ 硬式 木製バット Yバットトレーニングバット 複合バット 芯合竹 打球部メイプル セミトップバランス ラミバット YMB-005 ブラック×赤褐色 85.0cm/900g平均
【商品説明】
CMR-X08R32YFT4
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 6.20 cm
奥行 : 85.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
504 入札履歴
終了
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