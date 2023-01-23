『15%OFF 野球 ヤナセ 硬式 木製バット Yバットトレーニングバット 複合バット 芯合竹 打球部メイプル セミトップバランス ラミバット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 32分に出品され03月30日 17時 32分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

15%OFF 野球 ヤナセ 硬式 木製バット Yバットトレーニングバット 複合バット 芯合竹 打球部メイプル セミトップバランス ラミバット YMB-005 ブラック×赤褐色 85.0cm/900g平均



【商品説明】



CMR-X08R32YFT4

【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 6.20 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。