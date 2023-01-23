『明治 ザバスプロテイン 選べて嬉しい ザバス SAVAS ミルクプロテイン セット 200ml×96本（選べる8種24本×4）筋トレ トレーニング プロテイン ダイエット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 01時 13分に出品され03月10日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 8種類から96本お選びください（24本単位）



種類別名称 乳飲料（常温保存可能品）

内容量 200ml



・バニラ

・ココア

・ミルク

・カフェラテ

・バナナ

・ストロベリー

・ソイミルク

・ソイラテ



原材料名 乳製品（国内製造）

保存方法 常温を超えない温度で保存してください。



※ソイミルクは終売いたしました



賞味期限約2か月