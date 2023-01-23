『柔道着 3点セット 武道 初心者 授業用 練習用 学校正課用 柔道衣 子供 大人 男女兼用 白帯付き 90cm?200cm 全12サイズ （【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 10分に出品され03月03日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

柔道着 3点セット 武道 初心者 授業用 練習用 学校正課用 柔道衣 子供 大人 男女兼用 白帯付き 90cm?200cm 全12サイズ （



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。