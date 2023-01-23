『(オランガタン) ORANGATANG ソフトウィール スケボー 70MM 4PRESIDENT WHEELS (80a)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 15時 43分に出品され04月11日 15時 43分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

(オランガタン) ORANGATANG ソフトウィール スケボー 70MM 4PRESIDENT WHEELS (80a)



【商品説明】

・70mm

・80a

・幅：53mm