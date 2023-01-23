『SRS TOP FOIL LONG SINGLE FIN YELLOW 6【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 04分に出品され03月20日 17時 04分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SRS TOP FOIL LONG SINGLE FIN YELLOW 6
【商品説明】
・サイズ:5.5
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 1.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
896 入札履歴
終了
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