『SRS TOP FOIL LONG SINGLE FIN YELLOW 6【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 04分に出品され03月20日 17時 04分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SRS TOP FOIL LONG SINGLE FIN YELLOW 6



【商品説明】

・サイズ:5.5



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 1.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。