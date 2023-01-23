『ブラウン 3枚刃シェーバー シリーズ3 3020S-B-P1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 18時 33分に出品され03月19日 18時 33分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラウン 3枚刃シェーバー シリーズ3 3020S-B-P1
【商品説明】
・充電式，急速充電，防水
CMR-X07FKPS7Q9
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 22.50 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
337 入札履歴
終了
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