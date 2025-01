ツール・工具 カハラジャパン(KAHARA JAPAN) 6.5 ラバー付アルミプライヤースリムタイプ PK/S【新年の贈り物】

商品情報

フィッシングプライヤー

【商品名】

カハラジャパン(KAHARA JAPAN) 6.5 ラバー付アルミプライヤースリムタイプ PK/S



【商品説明】

・Color : Pink

・Dimensions : 6.5 Inches

・Features : Suitable For : Split Rings 3 mm and above. Replaceable Tungsten Blades (extra blades not included)

・Kahara Split Ring Pliers Aluminium Rubber Grip 150 Grams 6.5 Inch Pink (2656)



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。