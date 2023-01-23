『ヒュンメル サンダル チューニングフリップ ブラック (90) 24.0 cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 53分に出品され04月21日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒュンメル サンダル チューニングフリップ ブラック (90) 24.0 cm



【商品説明】

・Closure: Buckle

・Heel Type: フラット

・Outer Material: 合繊

・Sole Thickness: 0.4 inch (1 cm)

・Strap type: Tongs

・Water Resistant



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヒュンメル

サンダル

チューニングフリップ

ブラック

(90)

24.0

cm