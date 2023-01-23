『エクストララージ Tシャツ STANDARD LOGO S/S TEE XLARGE 101213011004 メンズ ベージュ S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 22時 02分に出品され04月08日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エクストララージ Tシャツ STANDARD LOGO S/S TEE XLARGE 101213011004 メンズ ベージュ S



【商品説明】

・Material Composition: 100% Cotton

・Material: 100% Cotton

・Size L: Sleeve Length 19.7 inches (50 cm)， Width 21.9 inches (55.5 cm)， Length 29.3 inches (74.5 cm)

・Size M: Sleeve Length 18.3 inches (46.5 cm)， Width 20.1 inches (51 cm)， Length 28.3 inches (72

・Size S: Sleeve Length 17.5 inches (44.5 cm)， Width



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ エクストララージ

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