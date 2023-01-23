『KATO HOゲージ HV-21 HOユニトラック3灯式自動信号機Sセット 3-131 鉄道模型用品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 15時 14分に出品され03月25日 15時 14分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO HOゲージ HV-21 HOユニトラック3灯式自動信号機Sセット 3-131 鉄道模型用品
【商品説明】
・対象年齢 :8才以上
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 36.90 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7844円
45 入札履歴
終了
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