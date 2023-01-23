『KATO HOゲージ オハ14 2両セット 3-514 鉄道模型 客車【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 21時 52分に出品され03月10日 21時 52分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO HOゲージ オハ14 2両セット 3-514 鉄道模型 客車



【商品説明】

・JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済

・対象年齢 : 8歳から

・対象性別 : 男の子

・素材: プラスチック



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 32.30 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。