『A.P.C(アーペーセー) トートバッグ メンズ レディース ブラック M61443 COETA LZA FAUX BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 09時 02分に出品され04月23日 09時 02分に終了予定です。即決価格は7,844円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

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サイズ 約W45.5×H36×D14cm

持ち手：約61cm カラー LZA FAUX BLACK 素材 コットン 仕様 開閉：オープン

内側：オープンポケット×1

外側：- 付属品 なし 商品コード 2500000033223 ※画像は、 光の加減などにより実物の色と異なる場合がございます。 ※商品仕様変更について

各種ブランドの製品において、予告なく仕様変更される場合がございます。

生地・金具・ロゴプレート・ファスナー等の仕様が、商品の実物と掲載中の画像が異なる場合がございます。 商品カテゴリ イーベスト 時計・ブランド ブランド バッグ ファッション レディースファッション バッグ トートバッグ

JANコード/ISBNコード 2500000033223

商品コード 2500000033223

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