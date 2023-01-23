『カワダ(Kawada) ナノブロック 姫路城 NB-006【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 05時 35分に出品され03月18日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カワダ(Kawada) ナノブロック 姫路城 NB-006



【商品説明】

・「童友社」監修による国宝「姫路城」。僅か160x160mmのスペースに精緻なディティールを再現。

・対象年齢 : 12歳から

・男女共用



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。