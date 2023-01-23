『カワダ(Kawada) ナノブロック 姫路城 NB-006【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 05時 35分に出品され03月18日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カワダ(Kawada) ナノブロック 姫路城 NB-006
【商品説明】
・「童友社」監修による国宝「姫路城」。僅か160x160mmのスペースに精緻なディティールを再現。
・対象年齢 : 12歳から
・男女共用
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7843円
134 入札履歴
終了
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