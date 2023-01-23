『タニタ 体重 体組成計 50g 日本製 ホワイト BC-331 WH ダブル液晶採用でわかりやすく見やすい 立掛け収納OK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 11分に出品され03月09日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タニタ 体重 体組成計 50g 日本製 ホワイト BC-331 WH ダブル液晶採用でわかりやすく見やすい 立掛け収納OK
【商品説明】
・サイズ:約幅310×奥行274×高さ33mm
・体重:0~100kg/50g単位、100~150kg/100g単位
・本体重量(kg):1.3
・電源:DC6V(単3形アルカリ乾電池×4本)
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7843円
432 入札履歴
終了
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