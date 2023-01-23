『ショルダーバッグ 本革 ビジネス 牛革 斜めがけ ハンドバッグ 肩掛け 通勤 通学 トート 2way メンズ レディース 軽量 レザー おしゃれ 出張 大きめ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 03分に出品され03月18日 21時 03分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 牛革 鞄 斜めがけ 肩掛け 通勤 通学 大人 高校生 メンズ レディース ビジネスバッグ 大容量 軽量 レザー おしゃれ 人気 ショルダーバッグ 出張 レトロ 大きめ 2way 茶色 カジュアル オイルレザー 旅行鞄 リュックサックパソコンバッグ 男 女 誕生日 彼氏 旦那 父の日 丁寧なステッチ縫製や大容量、バッグの正面には本革製ベルト+金属マフネットボタンが付いて、開閉しやすいし、安全性も十分に考慮入れます。背面も一つのファスナーポケットが付き、バッグの全身収納力アップです。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ショルダーバッグ

本革

ビジネス

牛革

斜めがけ

ハンドバッグ

肩掛け

通勤

通学

トート

2way

メンズ

レディース

軽量

レザー

おしゃれ

出張

大きめ