『パリ サンジェルマン パーカー Hoodie メンズ H. GRY (1) M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 26分に出品され03月16日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パリ サンジェルマン パーカー Hoodie メンズ H. GRY (1) M



【商品説明】

・80% cotton， 20% polyester

・Material Composition: 80% Cotton， 20% Polyester

・Material: 80% Cotton， 20% Polyester



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 27.40 cm

奥行 : 32.80 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ パリ

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