『パリ サンジェルマン パーカー Hoodie メンズ H. GRY (1) M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 26分に出品され03月16日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パリ サンジェルマン パーカー Hoodie メンズ H. GRY (1) M
【商品説明】
・80% cotton， 20% polyester
・Material Composition: 80% Cotton， 20% Polyester
・Material: 80% Cotton， 20% Polyester
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 27.40 cm
奥行 : 32.80 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7843円
368 入札履歴
終了
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