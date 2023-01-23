『肉贈 A5 黒毛和牛 希少部位 イチボ&ランプ ステーキ 食べ比べ ギフト セット 各70g × 1枚【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 16分に出品され03月05日 07時 16分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
肉贈 A5 黒毛和牛 希少部位 イチボ&ランプ ステーキ 食べ比べ ギフト セット 各70g × 1枚
【商品説明】
【サイズ】
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7843円
929 入札履歴
終了
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