『ダイコン メッシュ (ピンク)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 31分に出品され03月04日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイコン メッシュ (ピンク)



【商品説明】

・カラー/ ブラック、ピンク、イエロー、ホワイト

・サイズ/ H39cm×W73cm×D34cm

・ベルトを伸ばせば、ショルダーに掛ける事もできる大型メッシュバッグ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。