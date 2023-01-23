『ダイコン メッシュ (ピンク)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 31分に出品され03月04日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイコン メッシュ (ピンク)
【商品説明】
・カラー/ ブラック、ピンク、イエロー、ホワイト
・サイズ/ H39cm×W73cm×D34cm
・ベルトを伸ばせば、ショルダーに掛ける事もできる大型メッシュバッグ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7842
TOOLS 3mm メッシュスキングローブ XXS
¥ 7842
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¥ 7841
落札価格7843円
209 入札履歴
終了
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