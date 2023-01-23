フードボウル アメリカPETSSTOP ペッツストップ ペット用食器 リーガルダブルダイナーXS ホワイト 小型犬【2025 カレンダーの人気アイテム】

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シカゴからデザインがかわいいペット用品が登場！食器台でごはんを食べることはペットの首と脊椎への負担をやわらげ、食べやすくします。シングルダイナーはフードとお水とそれぞれ別々の場所に置きたいときなどや多頭飼いでそれぞれ別のフードボウルにしたりするときに重宝します。ダブルダイナーは一つのスタンドで水とフードを一緒荷れたいときなどに重宝します。その上どんなインテリアにも合うようにデザインに力を入れています。 シンプルなスクエアデザインです。。足の短いわんちゃんや小さいわんちゃん、猫ちゃん用のローライズリーガルダイナーです。ボウルが陶器でできています。一番人気のデザインです。。滑らないように足に滑り止めがついています。 S - 24.8 x 10.8 x 7.6ｃｍ