『フードボウル アメリカPETSSTOP ペッツストップ ペット用食器 リーガルダブルダイナーXS ホワイト 小型犬【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 16時 14分に出品され04月05日 16時 14分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シカゴからデザインがかわいいペット用品が登場！食器台でごはんを食べることはペットの首と脊椎への負担をやわらげ、食べやすくします。シングルダイナーはフードとお水とそれぞれ別々の場所に置きたいときなどや多頭飼いでそれぞれ別のフードボウルにしたりするときに重宝します。ダブルダイナーは一つのスタンドで水とフードを一緒荷れたいときなどに重宝します。その上どんなインテリアにも合うようにデザインに力を入れています。 シンプルなスクエアデザインです。。足の短いわんちゃんや小さいわんちゃん、猫ちゃん用のローライズリーガルダイナーです。ボウルが陶器でできています。一番人気のデザインです。。滑らないように足に滑り止めがついています。 S - 24.8 x 10.8 x 7.6ｃｍ
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落札価格7843円
722 入札履歴
終了
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