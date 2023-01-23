『アトム ペットくぐーる 大サイズ ペット用ドア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 07時 00分に出品され04月21日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ATOM アトムリビンテック ペット用ドア ペットくぐーる 大サイズ



サイズ 本体外形寸法：縦494mm×横348mm

ペット出入口寸法：縦400mm×横300mm

対応扉厚：28mmから42mm



材 質 フレーム・フラップ・目隠しパネル：ABS樹脂

ネジ隠しキャップ：ポリプロピレン





・開き戸・引戸どちらにも使える大型のペット用ドアです。

・ドアや引戸を閉めたままでも、ペットが自由に部屋を行き来できます。



フレームカラー 3色ございます。

ご注文時に選択してください。



071455 ブラウン

071454 アイボリー

071457 アンバー