『やしきたかじん Eternal 〜やしきたかじん全曲集〜 ［6SHM-CD+DVD］＜期間限定生産盤＞ SHM-CD【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 14時 25分に出品され03月11日 14時 25分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2014年06月18日/商品ID:3538210/ジャンル:J-POP/フォーマット:SHM-CD/構成数:7/レーベル:Polystar/アーティスト:やしきたかじん/アーティストカナ:ヤシキタカジン/タイトル:Eternal 〜やしきたかじん全曲集〜 ［6SHM-CD+DVD］＜期間限定生産盤＞/タイトルカナ:エターナル ヤシキタカジンゼンキョクシュウ