『キーストーン マーキュリー ハードキャンバス トートバッグ L ナチュラル W60×D20×H35cm ME050621【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 40分に出品され03月05日 15時 40分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キーストーン マーキュリー ハードキャンバス トートバッグ L ナチュラル W60×D20×H35cm ME050621
【商品説明】
・サイズ：W60×D20×H35cm
・材質：キャンバス（24オンス）
・生産国：中国
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7843円
182 入札履歴
終了
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