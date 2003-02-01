『キーストーン マーキュリー ハードキャンバス トートバッグ L ナチュラル W60×D20×H35cm ME050621【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 40分に出品され03月05日 15時 40分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キーストーン マーキュリー ハードキャンバス トートバッグ L ナチュラル W60×D20×H35cm ME050621



【商品説明】

・サイズ：W60×D20×H35cm

・材質：キャンバス（24オンス）

・生産国：中国



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ キーストーン

マーキュリー

ハードキャンバス

トートバッグ

L

ナチュラル

W60×D20×H35cm

ME050621