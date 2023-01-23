『MIDI ミディ チタン製 メガネ 眼鏡 近眼メガネ 度付き 度入り 度あり メンズ おしゃれ 近視 近視用 度入り 近視用度入り 乱視 大【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 22分に出品され03月29日 18時 22分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIDI ミディ チタン製 メガネ 眼鏡 近眼メガネ 度付き 度入り 度あり メンズ おしゃれ 近視 近視用 度入り 近視用度入り 乱視 大



【商品説明】

・【度付きメガネ】日本国内でのレンズ加工・取り付けによる安心品質：紫外線99%以上カット、傷がつきにくいハードコート、乱反射防止のARコート付きレンズ。※近眼鏡です。老眼鏡ではございませんのでご注意ください。

・【豊富なレンズ度数バリエーション】レンズ度数は、 -0.25 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 からご選択ください。老眼・遠近両用には対応しておりません。

・【選べるPD(瞳孔間距離)】レンズ度数に加え、PD(瞳



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。