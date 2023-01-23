『MIDI ミディ チタン製 メガネ 眼鏡 近眼メガネ 度付き 度入り 度あり メンズ おしゃれ 近視 近視用 度入り 近視用度入り 乱視 大【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 22分に出品され03月29日 18時 22分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIDI ミディ チタン製 メガネ 眼鏡 近眼メガネ 度付き 度入り 度あり メンズ おしゃれ 近視 近視用 度入り 近視用度入り 乱視 大
【商品説明】
・【度付きメガネ】日本国内でのレンズ加工・取り付けによる安心品質：紫外線99%以上カット、傷がつきにくいハードコート、乱反射防止のARコート付きレンズ。※近眼鏡です。老眼鏡ではございませんのでご注意ください。
・【豊富なレンズ度数バリエーション】レンズ度数は、 -0.25 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 からご選択ください。老眼・遠近両用には対応しておりません。
・【選べるPD(瞳孔間距離)】レンズ度数に加え、PD(瞳
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
エッシェンバッハ 老眼鏡 ブルーライトカット 中近両用 +2.0 +1.0 度数 PCビュアー 弾性フレーム 日本製 クリアパープル 2993-1120
¥ 7841
ESCHENBACH老眼鏡 ブルーライトカット 中近両用 +2.5 +1.5 度数 PCビュアー 弾性フレーム 日本製 クリアパープル 2993-1125
¥ 7841
ESCHENBACH老眼鏡 ブルーライトカット 中近両用 +2.5 +1.5 度数 PCビュアー 弾性フレーム 日本製 クリアパープル 2993-1125
¥ 7841
ESCHENBACH老眼鏡 ブルーライトカット 中近両用 +2.5 +1.5 度数 PCビュアー 弾性フレーム 日本製 クリアパープル 2993-1
¥ 7841
エッシェンバッハ 広視野ルーペ 120mmΦ (1.9倍) 2642-120 同梱・代引不可
¥ 7841
ThinOptics Reading Glasses + FlashCard Case | Clear Frame， 1.50 Strength Re 並行輸入品
¥ 7840
ThinOptics Reading Glasses + FlashCard Case | Clear Frame， 1.00 Strength Re 並行輸入品
¥ 7840
Foster Grant McKay Multifocus Round Reading Glasses， Brown/Transparent， 48 並行輸入品
¥ 7840
MIDI ミディ 老眼鏡 左右違う度数 度数調整付き 左右 リーディンググラス シニアグラス ブルーライトカット おしゃれ 可愛い 軽量 超軽量 女性 持ち運び 弱め
¥ 7840
FGX International メンズ フォスター・グラント・ブレイドン マルチフォーカス長方形リーディンググラス US サイズ: 54 mm カ 並行輸入品
¥ 7840
ThinOptics Keychain Case + Rectangular Reading Glasses， Red， 44 mm + 2 並行輸入品
¥ 7840
Foster Grant P302 Square Reading Glasses， Opaque Blue/Transparent， 59 mm + 並行輸入品
¥ 7840
男性と女性のための青い遮光老眼鏡，ハーフフレーム，ビジネス老眼，高品質，視度プラス1.5 2 2.5
¥ 7840
ロングマウンテンパーカー アウター レディース 春秋 大きいサイズ フード付き コート スプリングコート ロングジャケット ライトアウター カジュアル
¥ 7840
西敬（S-103N）老眼鏡セット Ｓ−１０３Ｎ（ル−ペ付き）（オフィス家具）（オフィスアクセサリー）（カウンター用品）
¥ 7839
老眼鏡 クリックユーロ 3色 首から下げる老眼鏡 クリックリーダー 火野正平さん着用 (アクリル+2.00， ブラック＆クリアー)
¥ 7839
ピントグラス PINTGLASSES 老眼鏡 シニアグラス 中度 (老眼鏡1本で度数:+0.60D ~ +2.50Dの累進設計) 専用ケース
¥ 7837
エッシェンバッハ 広視野ルーペ 120mmΦ (1.9倍) 2642-120(代引・同梱不可)
¥ 7834
落札価格7843円
788 入札履歴
終了
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