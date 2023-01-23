『山善 布団乾燥機 ダブルノズル 「ふとん2枚を同時に乾燥」 温風機能搭載 マット不要 スライド式立体ノズル くつ乾燥アタッチメント2枚付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 10時 23分に出品され05月11日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 布団乾燥機 ダブルノズル 「ふとん2枚を同時に乾燥」 温風機能搭載 マット不要 スライド式立体ノズル くつ乾燥アタッチメント2枚付き
【商品説明】
・ダブルノズル 布団乾燥機 くつ乾燥アタッチメント2枚付き
・ホース長さ約74cmでベッドや大きなふとんもすみずみまで温風が届く
・手動モード:温度設定=3段階(温風(高)/温風(低)/送風)、時間設定=8段階(15/30/
【サイズ】
高さ : 18.30 cm
横幅 : 22.30 cm
奥行 : 43.20 cm
重量 : 2.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7843円
904 入札履歴
終了
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