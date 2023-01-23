『広島東洋カープ CARP V7 優勝記念ユニホーム(Mサイズ) 野球/カープ坊や【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 14時 25分に出品され03月13日 14時 25分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未開封品
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落札価格7843円
563 入札履歴
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