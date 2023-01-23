『永遠のフォーク・ファイル JAPANESE FOLK ＆ POPS 60s・70s 〔CD5枚組 全90曲〕 別冊解説ブックレット カートンボックス収納【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 21分に出品され03月22日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 永遠のフォーク・ファイル JAPANESE FOLK & POPS 60s・70s 【CD5枚組 全90曲】 別冊解説ブックレット カートンボックス収納 【ジャンル・特徴】 永遠のフォーク・ファイル JAPANESE FOLK & POPS 60s・70s 音楽 ミュージック CD ＣＤ おじいちゃん おばあちゃん お父さん おかあさん 祖父母 祖父 祖母 敬老の日 父の日 母の日 プレゼント 贈り物 歌謡 演歌 昭和 平成 ロック ポップス フォーク ふぉーく ふぉーくみゅーじっく ぽっぷす [ TFC-2821 ]
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落札価格7843円
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