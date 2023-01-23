『ローリングス(Rawlings) 野球用 パワーストレッチジャケット AOS11S01T ネイビー サイズ L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 51分に出品され04月01日 06時 51分に終了予定です。即決価格は7,843円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ローリングス(Rawlings) 野球用 パワーストレッチジャケット AOS11S01T ネイビー サイズ L
【商品説明】
・S、M、L、O、XO、2XO
・ネイビー、ブラック
・ポリエステル100%
・中国製
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 30.40 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7843円
960 入札履歴
終了
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