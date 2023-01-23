『Speedo(スピード) 競泳水着 FLEX α Semi Openback Kneeskin フレックスアルファセミオープンバックニースキ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 26分に出品され03月09日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) 競泳水着 FLEX α Semi Openback Kneeskin フレックスアルファセミオープンバックニースキ



【商品説明】

・【Fabric】FLEXΣII(ポリエステル85％、ポリウレタン15％)

・【Size】SS、S、M、L、O、XO

・【サイズ目安】身長 147-153cm バスト 75-79cm ウエスト 56-60cm ヒップ 83-87cm

・【原産国】日本



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 17.50 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。