『Speedo(スピード) 競泳水着 FLEX α Semi Openback Kneeskin フレックスアルファセミオープンバックニースキ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 26分に出品され03月09日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Speedo(スピード) 競泳水着 FLEX α Semi Openback Kneeskin フレックスアルファセミオープンバックニースキ
【商品説明】
・【Fabric】FLEXΣII(ポリエステル85％、ポリウレタン15％)
・【Size】SS、S、M、L、O、XO
・【サイズ目安】身長 147-153cm バスト 75-79cm ウエスト 56-60cm ヒップ 83-87cm
・【原産国】日本
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 17.50 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7842円
410 入札履歴
終了
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