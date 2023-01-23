『リッチェル 菊鉢 10号 ブラック 5個組 002038【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 39分に出品され03月31日 20時 39分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル 菊鉢 10号 ブラック 5個組 002038



【商品説明】

・サイズ:約直径32.5×高さ28cm

・容量14L

・素材・材質:ポリプロピレン



【サイズ】

高さ : 33.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 49.50 cm

重量 : 2.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。