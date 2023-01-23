『Jolly Pets 捕まらない丈夫なたまご型ボール The Jolly Egg ジョリー・エッグ Lサイズ/30.48cm レッド 平行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 58分に出品され03月22日 01時 58分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・レッド Lサイズ JE12 RD

・・Size:LサイズColor:レッド

・１００％無害な硬質ポリエチレンプラスチック製。へこまない、カチカチの硬い素材です。

・たまご型なので、不規則な転がり方で楽しく遊べます。

・水に浮くので、アウトドアでの遊びにもおすすめ！

・馬用おもちゃのメーカーが出した犬用おもちゃ。馬や動物園の大型動物にも使われています。

・とても丈夫でパンクしない。長持ちするボールです。すぐ壊してしまう子にもおすすめ。