『イケア/IKEA パソコンデスク 木製 机 コンパクト オフィスデスク MICKE おしゃれ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 07時 18分に出品され04月09日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品情報】
イケア/IKEA パソコンデスク 木製 机 コンパクト オフィスデスク MICKE おしゃれ
デスクトップの奥に配線口が開いているので、
コードをすっきりまとめて配線できます
スチール製の脚は左右どちら側にも取り付けられます
引き出しには抜け落ち防止のストッパーが付いています
背面も前面と同じ色の仕上げなので、部屋の中央にも置けます
商品の大きさ
幅: 73 cm
奥行き: 50 cm
高さ: 75 cm
最大荷重: 25 kg
この商品は組み立てが必要です
カラー：ホワイト オーク ブラックブラウン
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