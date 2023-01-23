『イケア/IKEA パソコンデスク 木製 机 コンパクト オフィスデスク MICKE おしゃれ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 07時 18分に出品され04月09日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品情報】

イケア/IKEA パソコンデスク 木製 机 コンパクト オフィスデスク MICKE おしゃれ



デスクトップの奥に配線口が開いているので、

コードをすっきりまとめて配線できます

スチール製の脚は左右どちら側にも取り付けられます



引き出しには抜け落ち防止のストッパーが付いています

背面も前面と同じ色の仕上げなので、部屋の中央にも置けます



商品の大きさ

幅: 73 cm

奥行き: 50 cm

高さ: 75 cm

最大荷重: 25 kg

この商品は組み立てが必要です



カラー：ホワイト オーク ブラックブラウン



















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