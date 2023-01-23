『チェリカ ショルダーバッグ WHITISH SERIES ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 33分に出品され03月25日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
チェリカ ショルダーバッグ WHITISH SERIES ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ25cmxヨコ18.5cmxマチ5.5cm
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・留め具の種類: ジッパー
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・重量:410g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7842円
646 入札履歴
終了
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