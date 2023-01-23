『Unitek 2022 QC3.0*2 USB充電ステーション 10ポート QC3.0卓上充電スタンド 96W PSE認証済 10台同時充電【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 06分に出品され03月28日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Unitek 2022 QC3.0*2 USB充電ステーション 10ポート QC3.0卓上充電スタンド 96W PSE認証済 10台同時充電



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 15.90 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。