『ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM8×21 パウダーピンク 1318-08【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 11時 32分に出品され04月08日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM8×21 パウダーピンク 1318-08



【商品説明】

・1000m先視界:140m

・プリズム:BK7

・メーカー型番 : 1318-8

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率:8倍

・実視界 : 6.4

・対物レンズ有効径 : 21mm

・見掛視界:45.5



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