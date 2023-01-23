『ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM8×21 パウダーピンク 1318-08【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 11時 32分に出品され04月08日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,842円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM8×21 パウダーピンク 1318-08
【商品説明】
・1000m先視界:140m
・プリズム:BK7
・メーカー型番 : 1318-8
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・倍率:8倍
・実視界 : 6.4
・対物レンズ有効径 : 21mm
・見掛視界:45.5
商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格7842円
757 入札履歴
終了
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